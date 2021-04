Air de familles: place aux jeunes

Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, à New York, la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Elle est entrée en vigueur en Belgique le 15 janvier 1992 et concerne toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. Parmi ses 54 articles qui détaillent leurs droits fondamentaux figure le droit à la liberté d’expression et d’information afin qu’ils puissent devenir acteurs de leur société. C’est dans cette optique que le projet Parlons Jeunes a été créé. Initié en 2013 par le Délégué général aux droits de l’enfant et coordonné par l’asbl Comme un lundi,...