L’avènement du logement social

De tout temps, le logement des plus pauvres a été une préoccupation des plus riches. Pas vraiment par charité publique, mais surtout par souci de rentabilité ! Il y a 2.000 ans, à Rome, le patricien construisait déjà des logements pour ses « clients » en échange de services. Il offrait un toit et sa protection à ses paysans et esclaves affranchis. À charge pour les uns de cultiver ses terres et pour les autres de le soutenir dans ses entreprises politiques et militaires.

Au XVIe siècle, un banquier allemand crée la première cité...