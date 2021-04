Valérie Lemercier en «Tanguette»

Brutalement remballée par son conjoint qui lui préfère une jeunette, Marie-Francine vient de franchir le cap de la cinquantaine, et perd aussi son travail d’analyste dans le domaine médical ! La voilà donc à la rue et rapidement contrainte à retourner – le plus provisoirement du monde espère-t-elle – chez ses parents, avec l’aval de sa sœur jumelle. Mais les choses ne sont pas si simples, et de fil en aiguille, Marie-Francine accepte le « challenge » que lui proposent papa et maman : ouvrir une petite boutique de… cigarettes électroniques. Elle accepte en total...