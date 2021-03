Comment suivre Miss Belgique 2021 en direct vidéo ce soir

Annulé ou décalé, le concours Miss Belgique a eu des sueurs froides mais la grande élection aura bien lieu ce soir à partir de 20h30 sur RTL Play. La cérémonie à lieu exceptionnellement un mercredi, la faute au calendrier. Samedi 27 mars était diffusé le match des Diables Rouges face à la République Tchèque, ils ont fini match nul. La présidente du comité Miss Belgique, Darline Devos a préféré décaler le concours.

La cérémonie sera rediffusée depuis le théâtre Plopsa de La Panne, et sera bien évidemment repensée pour respecter les règles sanitaires : pas de public, seulement les techniciens nécessaires, les animatrices et les candidates. Elles doivent toutes respecter une quarantaine et présenter deux test Covid-19 négatifs avec cinq jours d’intervalles.

Cette année, 33 candidates seront présentes si tout ce passe bien. Un nombre au-dessus des 30 ou 32 candidates habituelles, justement au cas où l’une d’entre elle serait malade. Il y aura 14 francophones et 19 néerlandophones.