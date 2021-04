À la télé ce soir : «Bohemian Rhapsody» et «Guillermo Guiz a un bon fond»

« Bohemian Rhapsody », 20h45 sur RTL-TVI En 1970, Freddie Mercury monte le groupe Queen, avec Brian May et Roger Taylor. Le bassiste John Deacon les rejoint un an plus tard. Brian May pousse ses partenaires à expérimenter. Cela donnera « Bohemian Rhapsody », morceau de bravoure opératique et qui deviendra l'un des temps forts de leurs concerts...

« Guillermo Guiz a un bon fond », 20h35 sur Tipik Belge de souche, l'humoriste Guillermo Guiz ne fait pas dans la dentelle. Sans pincette, il s'attaque à des sujets aussi divers que le handicap ou le terrorisme, mais toujours avec « un bon fond ». Ce jeune trentenaire fait le point sur sa vie, avec beaucoup d'autodérision. Il se moque de ses origines et surtout de son vrai prénom « Guy », non-assumé. Finalement, il se pose la question : est-il quelqu'un de bien, ou une simple ordure ? Ou peut-être les deux ? Un humour à la sauce belge, ciselé, sincère et souvent surprenant. Salué par le milieu, la presse et son public, Guillermo n'en reste pas moins une révélation.