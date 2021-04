Les poissons d’avril de la presse pour 2021

Pour incarner le renouveau, Jean-Michel Javaux veut tout changer. Le maillot rouge devient vert, une couleur qui lui parle, le stade Maurice Dufrasne deviendrait tout simplement le stade Standard (après avoir hésité avec les noms de Robert Collignon et Jacky Morael), et le matricule 16 du club deviendrait le 71 « comme le jeu de RTL TVI où j’ai brillé pour ma commune en 2016 face à Jean-Michel Zecca ». Le nouveau patron de Standard pense aussi à créer une marque de caleçons au nom de club et à rendre le Standard écolo avec un éclairage LED et une éolienne face au stade !