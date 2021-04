Camélia Jordana, Vitaa et Amel Bent sortent une chanson contre Marine Le Pen (vidéo)

Ce jeudi, les chanteuses Camélia Jordana, Vitaa et Amel Bent ont révélé sur les réseaux sociaux une partie de la chanson « Marine », le fruit de leur trio. Il s’agit en réalité d’une reprise soul/R&B d’un texte de Diam’s sorti en 2004. Comme le fait comprendre le titre, il s’agit d’un message directement adressé contre Marine Le Pen. L’ambiance est très différente par rapport au style de la rappeuse mais le message n’en est pas altéré pour autant.

Une attaque contre l’extrême-droite

Les paroles très politiques de la chanson d’origine ont ainsi été sauvegardées. La chanteuses y critiquent sans détour les idées de la présidente du Rassemblement national : « Marine / On ne sera jamais amies / Parce que ma mère est française / Mais qu'je ne suis pas née ici / Marine / Regarde-nous / On est beau / On vient des 4 coins du monde / Mais pour toi on est trop / Ma haine est immense quand je pense à ton père / Il prône la guerre quand nous voulons la paix / Donc j'emmerde qui ? / Marine », peut-on entendre.

La chanson sortira en entier ce vendredi mais les internautes peuvent déjà en écouter un extrait. Le morceau est d’autant plus important que la campagne pour la présidentielle est sur le point de commencer en France. Le premier tour devrait avoir lieu en avril 2022 et le deuxième deux semaines plus tard, en avril ou en mai.