Voilà qui prendra la place de Julia Vignali à la présentation du «Meilleur Pâtissier»

L’annonce du départ de Julia Vignali du groupe M6, révélée le 24 mars dernier, en avait surpris plus d’un. Mais la présentatrice du « Meilleur Pâtissier » et de « Mon admirateur secret » expliquait qu’elle souhaitait « voler de (ses) propres ailes vers de nouveaux projets qui me tiennent à cœur ». Comprenez : se consacrer à sa boîte de production, Conquista Prod.

La femme de Kad Merad laissait donc deux places vacantes, dont une vient de trouver preneuse, rapporte Le Parisien ce vendredi. C’est donc Marie Portolano, réalisatrice du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » et fraîchement arrivée chez M6, qui reprendra les rênes du « Meilleur Pâtissier ». La spécialiste foot de Canal+, qu’elle a quitté début mars, sera donc à l’écran aux côtés de Cyril Lignac et Mercotte dès l’automne prochain.