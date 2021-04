À la télé ce soir: «The Voice» et «La famille Addams»

Morticia, la mère au teint blafard ; Gomez, le père, homme d’affaires et ancien avocat, aux yeux exorbités ; Mamie Addams, la grand-mère un peu sorcière ; les enfants, Pugsley et Mercredi, aux jeux inattendus ; Fétide, l’oncle Fester et bien sûr la Chose… ils seront tous au rendez-vous ! Dans un élan d’affection, Gomez se met à la recherche des membres éloignés de sa famille. Sa première prise de contact se fait avec ses parents qui paraissent avoir changé de façon inquiétante… En effet, ils témoignent d’un penchant pour les couleurs vives et les plaisirs terrestres des plus alarmants pour l’ensemble de la Famille Addams.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

The Amazing Spider-Man, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Marc Webb (2012)

Indubitablement motivé par la 3D, ce « reboot » était plutôt réussi, grâce essentiellement au charisme naissant mais évident d’Andrew Garfield, acteur californien paraissant beaucoup plus jeune que ses 29 ans, et au côté humain de l’histoire grâce notamment à une distribution émouvante mêlant le charme pétillant d’Emma Stone à la vieille garde incarnée par Martin Sheen et Sally Field.

La famille Addams, à 20h15 sur Plug RTL – Deux étoiles

de Barry Sonnenfeld (1991)

Gros succès populaire à sa sortie, cette nouvelle adaptation de la célèbre bédé marquait les débuts d’un metteur en scène habitué, depuis, aux grosses machines qui tournent généralement plutôt bien. D’Angelica Huston à Christina Ricci en passant par l’inénarrable Christopher Lloyd (« Retour vers le futur »), le casting est en parfaite osmose, et fait tout le charme de l’ouvrage.

La maison au bout de la rue, à 22h sur Plug RTL – Deux étoiles

de Mark Tonderai (2012)

Tourné juste avant « Hunger Games », cette production à petit budget ne serait sans doute jamais parvenue sur nos petits écrans. La foudroyante popularité de Jennifer Lawrence en a donc décidé autrement et on ne s’en plaindra pas : écrit par Jonathan Mostow (« U-571 », « Clones »), l’ouvrage évite les excès visuels du film d’horreur contemporain et distille une ambiance de hantise à la fois lumineuse et romantique. Là, en revanche, on est bien dans l’air du temps.

Parker, à 22h25 sur AB3 – Deux étoiles

de Taylor Hackford (2013)

La dernière réalisation de l’auteur de « Contre toute attente », « Officier et gentleman » et « Dolores Claiborne » ne fait pas dans la dentelle, ce qui est logique avec l’incassable Jason Statham en tête d’affiche. Mais comme c’est bien ficelé, super-efficace d’un bout à l’autre et non exempt d’humour, on ne peut qu’approuver.

Vous n’avez rien à déclarer ?, à 23h55 sur France 5 – Deux étoiles

de Léo Joannon (1936)

La pièce de Hennequin et Veber avait déjà été adaptée par Marcel Simon en 1916 et le sera encore en 1959 par Clément Duhour avec les Darry Cowl, Pierre Mondy, Jacqueline Maillan, Jean Poiret et. Raymond Devos. Voici celle d’avant-guerre où Raimu cabotine à qui mieux mieux face à Pierre Brasseur et Pauline Carton (qui reviendra dans la dernière version !).