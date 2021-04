«Difficile de mentir droit dans les yeux»: Maxine et Laure reviennent sur leur coup de bluff dans «Koh-Lanta»

Un coup savamment orchestré par Laure et Maxine, qui n’ont pas hésité à trahir Candice, en lui faisant croire qu’elle ne courait aucun danger lors du conseil. Un peu trop naïve, cette dernière a cru en la parole de ses « amies » et n’a donc pas sorti son collier d’immunité au conseil. Résultat des courses : cinq votes contre elle, synonymes d’élimination. L’instructrice de survie a donc quitté le jeu en larmes, comprenant qu’elle avait été dupée par ses coéquipiers, et surtout par Laure et Maxine.

Pas peu fières de leur coup de maître, les deux candidates des Oro sont revenues sur leur stratégie dans une interview au Figaro . « Quand Candice nous dit qu’elle a un collier, dans ma tête, je suis perdue. Et finalement, Laure lance cette idée et je la suis. On ne s’était pas concertées avant », explique Maxine, alors que Laure explique : « L’idée de lui dire qu’elle n’était pas en danger m’est venue. J’ai eu une illumination ! ». Voyant que Candice n’était pas convaincue au départ, les deux filles ont fait appel au reste de la tribu rouge, qui leur a emboîté le pas dans ce jeu de dupe. « Honnêtement, juste avant le conseil, je n’étais pas sereine. Il y avait 98 % de chances qu’elle sorte son collier quand même. Je ne pensais pas qu’elle allait autant nous faire confiance », admet tout de même Maxine.

Un geste difficile, mais pas de regret

Si l’ex-championne de gymnastique ne regrette pas d’avoir agi de la sorte, elle confie que ce n’était quand même pas évident de trahir Candice sans scrupule. « Ce qui a été difficile, c’est de lui mentir, les yeux dans les yeux. Je suis humaine et je n’aime pas faire de la peine aux gens », affirme-t-elle à nos confrères, « Ce n’était vraiment pas personnel, contre elle. C’était un concours de circonstances et une opportunité pour nous. Son collier aurait pu être dangereux pour la suite ». Pour Laure, la situation était compliquée aussi : « C’était vraiment dur. On était partagées entre la fierté d’avoir réussi notre coup de bluff et de se dire que c’était terrible pour elle. On ne savait pas si on devait être contents pour nous ou tristes pour elle. Et quand on la voit pleurer à la fin du conseil, ça nous a déchiré le cœur ».