Des médecins russes opèrent un patient à cœur ouvert dans un hôpital en feu (vidéo)

À Blagovechtchensk, en Extrême-Orient, la clinique de chirurgie cardiaque a pris feu en fin de matinée, provoquant l’évacuation de 128 personnes et remplissant le bâtiment de fumée. Au même moment, une équipe de huit personnes opérait le cœur d’un patient au rez-de-chaussée.

« On ne pouvait pas l’interrompre (…) il fallait sauver cette personne et nous avons tout fait au plus haut niveau. L’opération a été entièrement terminée et sans difficultés », a déclaré Valentin Filatov, le médecin en charge, à la télévision Rossiya 24.