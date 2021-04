Bénabar se déchaîne sur les Victoires de la musique: «Une cérémonie parfaitement corrompue» (vidéo)

Invité d’Éric Dussart dans « On refait la télé » ce samedi un peu avant midi, Bénabar est revenu sur sa réticence envers la cérémonie des Victoires de la musique. Directement, le chanteur a lancé tout ce qu’il en pensait, dénonçant « une cérémonie parfaitement corrompue », « tout le monde le sait ».

Quelque peu blasé, il a ensuite comparé les Victoires de la musique à « une démocratie où il n’y aurait que les gens de gauche qui voteraient ». C’est bien simple d’ailleurs, Bénabar ne veut carrément plus être nommé parmi les éventuels lauréats. Déjà déçu par cette remise de prix musicaux depuis plusieurs années, il a aussi regretté le déroulement de la dernière cérémonie, qui a eu lieu le 12 février dernier. « Je n’ai pas trouvé ça bien qu’il n’y ait pas de victoires de la scène, surtout. Il y a des gens qui ont tourné cette année, c’est eux qu’il fallait récompenser », a expliqué l’interprète de « L’effet papillon ». De plus, a-t-il déploré, « Il n’y avait rien pour les rappeurs, pour ceux qui font du métal. Il y a vraiment un mépris. Si tout le monde était respecté, le palmarès n’aurait pas été le même ».

Et pour terminer, le chanteur a même ajouté que tout le monde savait, un an avant la remise des récompenses, quel serait le palmarès des Victoires de la musique, « à deux noms près ». « Et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs ».