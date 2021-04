Line Renaud interpelle les députés français à propos de la loi sur la fin de vie

Ce samedi 3 avril, Line Renaud a publié sur les réseaux sociaux une lettre sur la proposition de loi pour un droit à l’euthanasie en France. Elle s’adresse ainsi directement aux députés de l’Assemblée nationale, où le texte doit être débattu le 8 avril prochain. Mais alors que les obstacles à son adoption s’accumulent, l’actrice a voulu prendre la parole pour peser dans le débat.

« Je compte sur vous qui nous représentez »

Line Renaud voit en effet dans cette loi « un progrès essentiel qu’on ne doit plus empêcher ». Cette proposition de loi « touche à notre bien le plus précieux, la liberté. Notre liberté ultime et souveraine: celle de mourir dans la dignité ! », dit-elle. « Ayant vécu libre et digne, je ne peux imaginer mourir enchaînée et contrainte. Si notre vie nous appartient, il doit absolument en être de même pour notre mort ».