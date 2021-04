À la télé ce soir: «L’incroyable histoire du facteur Cheval» ou «Time Out» (vidéos)

Grâce à la science, les hommes ne vieillissent plus après 25 ans. Cependant, seuls les riches peuvent vivre éternellement. Les autres doivent travailler pour gagner du temps. Dans ce contexte, Will Salas, accusé de meurtre, devient un fugitif traqué par la police. Il décide de changer le monde…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le dernier métro », à 20H50 sur FRANCE 5 – quatre étoiles

de François Truffaut (1980)

Exercice de style raffiné sur le théâtre au cinéma, intense récit d’ambiance sur l’Occupation et grand film romantique : dix Césars ont récompensé ce qui restera sans aucun doute le meilleur film de son auteur. Aucun autre film n’a jamais réussi un tel exploit. Le record reste donc à battre…

« Niagara », à 20H55 sur ARTE – trois étoiles

d’Henry Hathaway (1953)

L’un des meilleurs films noirs… en couleur ! Et l’un des rares titres où Marilyn Monroe incarne une vraie garce, ce qu’elle faisait manifestement très bien si on en juge par ce drame tirant son titre des célèbres chutes situées entre la province canadienne d’Ontario et l’État US de New York. De formidables images au service d’un récit d’envergure hitchcockienne.

« L’incroyable histoire du facteur Cheval », à 21H05 sur FRANCE 3 – trois étoiles

de Nils Tavernier (2018)

Une « incroyable histoire » que Tavernier Jr découvre avant de l’immortaliser au grand écran à la plus grande joie de ceux qui entretiennent le monument, et qui ont tout mis en œuvre pour faciliter le tournage. Le film est à la fois beau, romantique et met surtout en valeur le charisme d’un Jacques Gamblin littéralement héroïque dans le rôle de cet homme modeste, taiseux, obstiné, poétique et doux rêveur. Laetitia Casta lui donne une réplique tout aussi valorisante.

« Tony Rome est dangereux », à 22H20 sur ARTE – trois étoiles

de Gordon Douglas (1967)

Le « pilote » très réussi d’une trilogie incluant « Le détective » et « La femme en ciment », mettant en exergue tout le charisme d’un Frank Sinatra qui fut aussi un tout grand acteur. Le voilà mêlé à une intrigue partant de la banale disparition d’une broche débouchant sur plusieurs meurtres autour d’un trio de charme composé de Jill St John, Sue Lyon et Gena Rowlands.

« Transformers : The Last Knight », à 20H00 sur CLUB RTL – une étoile

de Michael Bay (2017)

L’auteur de « Pearl Harbor » n’a jamais pu cacher son sens inné de la démesure et cette première suite de la seconde saga s’enferme rapidement dans un dantesque pot-pourri de toutes les élucubrations de synthèse