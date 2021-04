Philippe Engels, que voulez-vous démontrer dans cet ouvrage très à charge contre Didier Reynders et son bras droit, Jean-Claude Fontinoy ?

Mon livre traite du danger du pouvoir absolu. Une caractéristique de mon journalisme depuis un certain temps, c’est que je me permets une grille de lecture qui découle d’un travail d’investigation. Je travaille sur Jean-Claude Fontinoy depuis plus de cinq ans. Didier Reynders, je l’ai suivi depuis son arrivée au pouvoir en 1999. Cette grille de lecture n’...