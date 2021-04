La STIB dévoile avec humour sa playlist « Noël en avril »

Au milieu des messages fonctionnels liés à l’utilisation de son réseau de transports, le compte Twitter de la STIB regorge de messages humoristiques. Pour égayer la journée ou le trajet de ses usagers, la société de transports en commun se veut créative. Alors après des chansons de Noël diffusées assez logiquement… à Noël, la STIB a dévoilé ce mercredi 7 avril sur Twitter une playlist de circonstance intitulée « Noël en avril ».

« Vous avez été nombreuses et nombreux à nous la demander. Voici notre playlist "Noël en avril". De rien et bonne écoute », peut-on lire sur Twitter, avec un lien renvoyant vers Spotify. « Nous sommes en avril. Mais il neige encore. Et la STIB pense bien évidemment à vous avec une playlist tout à fait adaptée », est-il expliqué cette fois. La playlist, composée de 15 titres, alterne chanson de Noël et morceau lié au mot « avril », que ce soit dans le titre ou en lien avec l’interprète de la musique. Il faut dire qu’avec la neige et les températures de cette semaine, on se croirait vraiment en décembre.