Husqvarna Svartpilen 125: une moto taillée pour la ville!

Après les versions 401 et 701, la Svartpilen aura finalement dû attendre 2021 pour arriver sur le marché européen en version 125 cm3.

Conçue sur la base moteur et châssis de la KTM Duke 125, la Husqvarna Svartpilen 125 ne manque pas d’arguments pour séduire, d’autant que son design tranche avec celui des motos concurrentes, plus conventionnelles… Pour marquer le côté « aventurier » de l’engin, capable d’évoluer en ville comme de sortir par la route ou les chemins, ses concepteurs l’ont équipé de belles roues rayonnées de 17 pouces chaussées de pneus à crampons. L’échappement comprend un pré-silencieux en acier protégé par un petit carter, un gros catalyseur et un joli silencieux en alu anodisé noir mat. Avec...