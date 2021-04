L’iconique Jeep Wrangler Magneto se met à l’électrique

Basé sur le châssis court du 4x4 iconique, le Jeep Wrangler Magneto se distingue par le fait qu’il conserve sa boîte manuelle à 6 rapports accolée au moteur électrique d’une puissance de 285 ch et 370 Nm. Il accomplit le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et ses 4 batteries disposent d’une capacité totale de 70 kWh. Le look de ce concept-car a été particulièrement soigné avec l’installation d’un arceau de sécurité, un intérieur revêtu entièrement de bleu et de grands pneus tout-terrain de 35 pouces. La commercialisation n’a pas encore été confirmée.

