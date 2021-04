La Transardennaise: la grande rando à travers l’Ardenne

Un tracé et un guide incontournables pour parcourir à pied les paysages naturels entre La Roche-en-Ardenne et Bouillon. En bonus : la Transfamenne, de Nassogne à La Roche.

Le tracé traverse l’un des plus beaux villages de Wallonie, Mirwart (commune de Saint-Hubert), connu pour son domaine provincial et son château. - Photo: Wallonie Belgique Tourisme

La crise sanitaire aura au moins eu cela de positif : nous faire prendre conscience des trésors de nos régions. Pas besoin de prendre l’avion jusqu’à Punta Cana ou Antalya pour être dépaysés. Bon, d’accord, la météo n’est pas toujours de la partie, mais on finit par s’y habituer ! Contraints et forcés, les Belges ont pris d’assaut les gîtes et résidences de location, notamment en Wallonie. Presque tout était complet pour ces vacances de Pâques, un peu spéciales à nouveau. Mais pour découvrir au mieux son pays, autant être équipé de bons guides, qui ont l’avantage aussi de vous...