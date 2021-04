À la télé ce soir: «La Belle et la Bête» et «Non-stop»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates, à 22h50 sur RTL TVI – Trois étoiles

de Mike Newell (2018)

Mieux connue en tant que « Cercle de Guernesey », cette adaptation d’un « best-seller » épistolaire de 2008 évoque de façon brillante et romantique le sort méconnu des îles Anglo-Normandes sous l’occupation nazie, avec autour de Lily James d’autres complices de « Downton Abbey ». So british, of course !

Non-stop, à 21h05 sur France 3 – Deux étoiles

de Jaume Collet-Serra (2014)

Cette panique terroriste à bord d’un Boeing 787 flambant neuf marque la deuxième collaboration entre Liam Neeson et le réalisateur catalan de « Sans identité ». L’enchaînement des rebondissements est tel qu’on n’a guère le temps d’établir le relevé des invraisemblances : plus efficace, donc, que réellement élaboré.

Ocean’s Thirteen, à 21h15 sur TMC – Deux étoiles

de Steven Soderbergh (2007)

La bande à George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon affronte un nouvel adversaire de taille en la personne d’Al Pacino, patron sans scrupules d’un méga-casino de Vegas en phase d’inauguration. Exit les décoratives Julia Roberts et Catherine Zeta-Jones au profit de la revenante Ellen Barkin. Trop démonstrative, l’intrigue convainc moins que la mise en scène, luxueuse en mille.

Ocean’s Twelve, à 23h25 sur TMC – Deux étoiles

de Steven Soderbergh (2004)

L’immense succès populaire du remake de « L’inconnu de Las Vegas » sorti trois ans auparavant a engendré cette première suite réunissant à nouveau la bande à Clooney pour un « casse » aux multiples rebondissements technico-démonstratifs. Ambiance grand luxe et mise en scène toujours aussi… classe.

Instincts meurtriers, à 20h55 sur 13e Rue – Une étoile

de Philip Kaufman (2004)

Sans le charme ambigu et incontestable d’Ashley Judd, cette série B ne dépasserait guère le cadre du pur produit de consommation, avec un suspense tout relatif.