Une jeune Allemande sauve un bébé alpaga grâce à un déambulateur adapté (vidéo)

Ronja Pohl, 20 ans, a découvert ce petit alpaga dans la ferme d’une connaissance, située en Allemagne. Né avec une malformation, et orphelin suite au décès de sa mère au cours de l’accouchement, le petit animal est devenu le chouchou de la jeune fille dès le premier regard. Pour le sauver de sa situation et lui offrir une vie presque normale, elle s’est mis en tête de lui offrir un fauteuil roulant pour animaux. « Il sautillait comme s’il voulait montrer à tout le monde qu’il a un fort caractère et qu’il veut vivre même si deux de ses pattes sont blessées », a expliqué la jeune Allemande à Reuters.

Ronja Pohl a donc emmené l’alpaga, baptisé Marie, chez un vétérinaire, où il a été amputé d’une patte arrière, très endommagée à la naissance. Après ça, Marie a reçu un petit déambulateur, qui lui permet maintenant de se déplacer en utilisant ses deux pattes fonctionnelles. Le petit alpaga gambade donc dans la ferme près de Francfort où Ronja Pohl travaille. « Dès qu’elle sera capable de porter du poids sur sa troisième patte, elle recevra un membre artificiel et rejoindra le troupeau d’alpagas de mon petit ami pour vivre une vie d’alpaga normale », s’est réjouie la jeune fille, qui est déjà impressionnée par les prouesses de son petit protégé.