Testé pour vous: iRobot Roomba i3+

Une pression sur un bouton ou une commande vocale (compatibilité Amazon Alexa et Google Assistant) suffit à le mettre en œuvre : l’aspirateur robot démarre et arpente la ou les pièces, y « avalant » poussière, miettes, poil d’animaux et autres joyeusetés. Classique. La différence se marque à la fin de sa séance. Le Roomba i3+ ne fais pas que recharger sa batterie lorsqu’il rejoint sa station. Cette dernière – de taille sensiblement plus importante qu’à l’accoutumée – contient elle-même un aspirateur qui va (bruyamment, durant un bref moment) absorber les déchets capturés par...