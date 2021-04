« CQC » porte-t-il une attention plus soutenue à tous les sujets écologiques ?

On accompagne d’abord l’évolution des modes de consommation des Belges. L’environnement devient en effet essentiel. On voit dans les chiffres d’audience de « CQC » un rajeunissement du public et c’est sans doute dû à la plus grande attention portée à l’écologie. On n’est plus dans la distribution, le hard discount, les meilleurs prix. On parle de ce qui préoccupe les gens, à savoir la...