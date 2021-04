Taylor Swift sort un premier album réenregistré plein de surprises (vidéos)

Succès garanti

Tout d’abord, il y a les six titres inédits. Ils sont le fruit de textes écrits en 2008 mais qui n’ont pas été utilisés dans l’album original. Désormais, cet « oubli » est réparé. En plus de cela, près de quatre autres chansons ont été ajoutées aux 16 morceaux de base de « Fearless » car ce « sont des chansons qui ont presque fait l'album original », a expliqué la chanteuse à Good Morning America. « J'ai enregistré celles-ci pour que tout le monde puisse pour entendre non seulement les chansons qui ont fait l'album, mais les chansons qui l'ont presque fait: l'image complète ».