Prétextant d’un divorce, elles arrachent la couronne à Miss Sri Lanka et la blessent en direct (vidéo)

Ce dimanche soir, le rêve de Pushpika De Silva est devenu réalité. Elle est devenue Miss Sri Lanka et un sourire immense s’est affiché sur son visage. Mais quelques minutes plus tard, tout s’écroule. En direct à la télévision nationale, Caroline Jurie, Miss Sri Lanka 2019, s’est emparé du micro pour la déchoir de son titre, en prétextant d’une histoire de supposé divorce. Commence alors une histoire à rebondissements qui marquera à coup sûr l’histoire du concours.

Parée de sa fameuse couronne, Miss Sri Lanka 2021 a ensuite tenu une conférence de presse. Elle en profite alors pour alerter sur le cas des femmes qui sont dans le même type de situation familiale qu’elle. « Les mères célibataires qui se retrouvent comme moi seules avec leurs enfants souffrent énormément au Sri Lanka », dit-elle. « Cette couronne n’est pas la mienne mais c’est la leur. Si je peux donner un coup de projecteur sur leurs destins, ce sera mon bonheur ».

Le statut familial : un problème mondial pour les Miss (même en Belgique)

A noter qu’aussi dur semble être le règlement sri-lankais, Pushpika De Silva n’aurait chez nous… aucune chance d’être élue Miss Belgique. Le comité belge oblige en effet les candidates à être non seulement célibataires mais aussi à ne pas avoir d’enfants, or Pushpika De Silva en a un. De plus, elle a 31 ans, soit plus que les 25 ans maximum acceptés en Belgique. En France, les critères d’admissibilité stipulent que les candidates au concours « ne peuvent être ni avoir été mariée ou pacsée, et ne peuvent avoir eu ni avoir d'enfant ».

En 2018, Miss Ukraine avait également perdu son titre à cause d’un divorce (cette fois-là, ce dernier était avéré). Elle dénonce depuis un règlement « sexiste, dépassé, désuet, archaïque, discriminant, humiliant, insultant qu’il faut changer ».