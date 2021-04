Sur les bancs de l’école publique ce soir sur la Une.

Le film reprend le vécu des coauteurs, Michel Leclerc et Baya Kasmi, « césarisés » il y a dix ans.

Édouard Baer et Leila Bekhti, parfaits dans cette sympathique comédie douce-amère. - Photonews

Sofia et Paul forment ce qu’on appelle un « drôle de couple ». Alors qu’elle est une brillante avocate avec la tête bien sur les épaules et parfaitement responsable, lui est resté un batteur de rock désespérément idéaliste et sans ambition. Mais ils se rejoignent au moins sur un point : tous deux veulent le bonheur de leur fils unique, Corentin. Celui-ci fréquente l’école publique de leur quartier de banlieue. Mais lorsque tous ses copains désertent l’établissement au profit d’une institution catholique, le fragile équilibre du couple vacille…...