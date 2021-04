À raconter aux enfants: l’invention des jeux et jouets

Par Aurielle Marlier et Alain Jourdan le Clercq

La plupart des jeunes mammifères, dont nous faisons partie, jouent. Le jeu existe parce qu’il est important pour l’apprentissage. Lorsque des chiots se chamaillent et se mordillent dans leur panier, ils apprennent en fait à se battre et à chasser. De la même manière, lorsque, par exemple, un enfant assemble les pièces d’un puzzle, il exerce sa mémoire, sa vision, son sens du repérage. En réalité, jouer, c’est une sorte d’école de la vie super amusante, où on apprend beaucoup de choses pour devenir un adulte, sans même s’en rendre compte.

...