Air de familles: Covid et école

Vous ne vous y retrouvez pas dans toutes les mesures prises dans les écoles – et en dehors – en cas de Covid ? C’est normal, elles sont très complexes et peuvent changer à tout moment en fonction de la situation sanitaire. Ce sont les services PSE (Promotion de la santé à l’école) qui gèrent les cas de Covid dans les établissements scolaires. Dès qu’un enfant présente des symptômes, on demande à ses parents de venir le chercher et de consulter le médecin traitant qui décidera s’il y a lieu de faire un test ou non. Si un élève ou un membre du personnel est testé positif, l’équipe PSE,...