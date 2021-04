La langue française regorge d’expressions cocasses, alambiquées et plutôt intrigantes. D’où viennent-elles ? Réponse dans le premier « Soir mag » de chaque mois.

Une hirondelle ne fait pas le printemps

Aux premiers rayons de soleil, à peine la nature s’éveille-t-elle que nous, pauvres humains confinés, nous réjouissons de l’arrivée de la saison nouvelle. Une bien regrettable erreur… car non, une hirondelle ne fait pas le printemps ! S’il est vrai que cet oiseau migrateur a pour habitude de mettre les voiles au mois d’octobre vers des régions plus chaudes et de ne revenir dans nos contrées que lorsque s’installe le « primus tempus », il ne s’agit pas...