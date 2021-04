Vive les mariés à Harzé!

Si vous avez appris à faire du bon pain lors d’un interminable confinement et que vous voulez en savoir beaucoup plus sur l’histoire de la boulangerie, on vous conseille la visite du musée dédié à cet art ainsi qu’à la meunerie, installé dans la commune d’Aywaille, plus exactement dans les dépendances du château de Harzé. Ce splendide bâtiment, de style Renaissance mosane, vaut la visite, pour son musée et pour quelques autres trésors. La cour d’honneur du château présente une galerie de style Renaissance italienne. À l’intérieur, la salle des Comtes impressionne : ses murs sont...