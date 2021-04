Mise en œuvre du plan «Forth Bridge» à la mort du prince Philip

La mort du prince Philip déclenche la mise en œuvre d’un plan baptisé « Forth Bridge », d’après un pont situé près d’Edimbourg, avec des funérailles qui s’annoncent très austères en raison de la pandémie de coronavirus.

Pas de funérailles d’État Quelques heures après l’annonce de la mort de Philip, à 99 ans, le palais de Buckingham a déclaré vendredi que les arrangements pour ses funérailles et d’éventuels événements commémoratifs officiels étaient « examinés » par la reine. « Les détails seront confirmés en temps voulu », a ajouté le palais. À chaque membre important de la famille royale a été attribué un nom de code, sous la forme d’un nom de pont, pour annoncer le décès et l’organisation des funérailles. « Forth Bridge » avait été donné au prince Philip.

Le College of Arms, organisation impliquée dans la mise en œuvre des protocoles royaux, a toutefois précisé sur son site internet que le prince Philip n’aurait pas de funérailles d’État, et que son cercueil ne serait pas exposé au public. Sa dépouille reposera au château de Windsor avant des funérailles à la chapelle St George, « conformément à la coutume et aux souhaits de Son Altesse Royale », indique cette organisation héraldique.

Les arrangements funéraires prévus ont été révisés compte tenu de la pandémie de Covid-19. Pour éviter les risques de contamination, la famille royale a demandé au public de ne pas se rendre près des résidences royales comme le palais de Buckingham pour y déposer des fleurs mais plutôt de faire un don à une association. Un recueil de condoléances a aussi été mis en ligne. Trente personnes maximum peuvent participer à un enterrement, selon les règles liées à la pandémie de coronavirus en vigueur à partir de lundi.