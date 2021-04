À la télé ce soir : « Ant-Man » et « Chips » (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Quand les aigles attaquent », à 20h55 sur ARTE – 4 étoiles

De Brian G. Hutton (1969)

Tiré du roman d’Alistair MacLean, l’auteur des « Canons de Navarone » qui en fit lui-même l’adaptation, un film de guerre qui tient tout autant du suspense d’espionnage. Formidable ambiance de poudre et de poudreuse, avec un Clint Eastwood génial en « killer » américain perdu dans un micmac « too british ». Et c’est vrai qu’il faut patienter jusqu’à la dernière séquence pour tout comprendre, mais croyez-nous, le jeu en vaut magistralement la chandelle.

« Touchez pas au grisbi », à 21h05 sur C8 – 4 étoiles

De Jacques Becker (1953)

Le polar qui relança la carrière de Jean Gabin dont le rôle devait être à l’origine tenu par Daniel Gélin. Un super grand classique du noir et blanc aussi marqué par les débuts de Lino Ventura, particulièrement à l’aise dans le rôle du… très « mauvais » de service.

« Ant-Man », à 21h05 sur TF1 – 3 étoiles

De Peyton Reed (2015)

C’est au mémorable « Rocketeer » des studios Disney que fait surtout penser cette semi-parodie ô combien réjouissante aux effets spéciaux délirants, avec autour d’un Paul Rudd enfin libéré du carcan Apatow ce bon vieux Michael Douglas, le très vilain Corey Stoll et la littéralement divine Evangeline Lilly.

« Voyez comme on danse », à 21h05 sur FRANCE 2 – 2 étoiles

De Michel Blanc (2018)

Quinze ans après « Embrassez qui vous voudrez », l’auteur reprend les personnages du roman de Joseph Connoly dont l’ouvrage était une adaptation. L’ex du Splendid n’a pas perdu son sens des dialogues et du rythme car le moins qu’on puisse dire, c’est que ça déménage plutôt bien au niveau des rebondissements et des « vannes » autour des cinq représentantes du beau sexe incarnées par Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Karin Viard, Sara Martins et la jeune Jeanne Guitet.

« Les enfants de Windermere », à 21h05 FRANCE 3 – 2 étoiles

De Michael Samuels (2020)

L’histoire vraie de l’accueil par le gouvernement de Sa Majesté de jeunes rescapés de la Shoah en 1945 sous la responsabilité de Thomas Kretschmann. Aussi émouvant qu’académique.