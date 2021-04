The Voice France: le résumé de la soirée

Vianney a ensuite décidé d’opposer Nico (45 ans) et Aimée (16 ans) sur un morceau de Véronique Sanson, « Besoin de personne ». Aimée se qualifie pour les KO

Kay et la Belge Camélione se sont également affrontée sur « Your Song », un titre d’Elton John. Kay remporte la Battle.

L’équipe de Florent Pagny

Marghe et Chiara ont interprété le titre « A Natural Woman » d’Aretha Franklin. Marghe l’emporte.

Florent Pagny a également choisi d’opposer le duo et le trio de l’aventure. Une première dans l’histoire de The Voice, comme le remarque Purepeople.com. Les trois membres de Pottok on the Sofa et les deux talents de Canta Diva ont impressionné en interprétant « Bicycle » de Queen.

Pottok on the sofa se qualifie pour les KO.

L’équipe d’Amel Bent

« L’envie d’aimer » de Daniel Levy a particulièrement bien réussi à Wahil qui s’est qualifié pour les KO face à Marvin.

Amel Bent a ensuite préféré Niki à Camille après les avoir entendues interpréter le célèbre « Try » de Pink.

La troisième et dernière battle de la chanteuse opposait Nicolas, Lara Bou Adbo et Jessie Will sur un titre de Zaho, « Je te promets. » Nicolas est le seul à poursuivre l’aventure.

L’équipe de Marc Lavoine

La reprise de « Comment est ta peine » de Benjamin Biolay n’a pas convaincu le coach. « Je suis un peu en colère, je vous le dis franchement », a-t-il assuré aux deux talents, Zachary et Clara.« Parce qu’avec cette chanson de Biolay on est dans un climat de tragédie, c’est un film, il faut qu’on rentre dans le film. Vous avez super bien chanté mais ça ne suffit pas de chanter et je suis très embêté ». Clara remporte malgré tout le challenge.

Enfin, les dernières candidates de l’équipe se sont affrontées sur « Évidemment », l’un des célèbres morceaux de France Gall. Alyah l’emporte face à Charlotte Elizabeth.