The Crown: les interprètes du Prince Philip lui rendent hommage

Le prince Philip est décédé le 9 avril dernier à l’âge de 99 ans. Son départ attriste profondément la famille royale, les personnalités politiques, les citoyens ou encore… les acteurs qui ont interprété son rôle dans la série « The Crown ».

Tobias Menzies, qui incarnait le duc d’Edimbourg dans les saisons 3 et 4 de la série, a ainsi écrit : « Si je sais quelque chose sur le duc d’Édimbourg, je suis à peu près sûr qu’il ne voudrait pas qu’un acteur qui le dépeint à la télévision donne son opinion sur sa vie, alors je vais en laisser Shakespeare le soin. « O bon vieillard ! Que tu es une image fidèle de ces serviteurs constants de l’ancien temps » RIP. »

Matt Smith, qui jouait le rôle du prince dans les saisons 1 et 2 du show a confié vouloir présenter ses condoléances à Sa Majesté la Reine et à la famille et royale. « Le prince Philip était l’homme. Et il le savait. 99 ans et plus, mais quelle manche. Et quel style. Merci pour votre service, mon vieux, ce ne sera pas la même chose sans vous », a-t-il écrit dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter.