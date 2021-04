« C’est juste l’enfer », Moundir de Koh Lanta met en garde les jeunes contre le variant britannique du coronavirus

L’ex-candidat de téléréalité, Moundir, s’est de nouveau confié sur son compte Instagram au sujet du coronavirus. L’homme souffre depuis plusieurs semaines maintenant et souhaite à tout prix mettre en garde les plus jeunes contre la dangerosité du virus. « Cette photo n’est pas celle d’un influenceur mais d’une personne touchée sérieusement par la Covid, les journées de rééducation sont dures, je cherche et bosse ma respiration quand je ne suis pas sous assistance respiratoire et croyez-moi que c’est juste l’enfer », a-t-il écrit en postant une photo de lui sous assistance et remerciant ses fans.

« Vraiment, les jeunes, faites attention à vous, les hôpitaux et la réanimation sont remplis de jeunes. »