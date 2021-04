À la télé ce soir: la finale de «The Voice Belgique» et «Laissez-vous guider» sur Napoléon

Pour cette 9e édition, toujours animée par Maureen Louys, « The Voice Belgique » a réuni un quatuor inédit. Dans les fauteuils des coaches, l'expérience de BJ Scott côtoie le charisme de Typh Barrow et la fougue du DJ Henri PFR. Loïc Nottet, sensation de la 3e saison de l'émission, candidat à l'Eurovision en 2015 et gagnant de « Danse avec les stars » la même année, complète ce casting de haut vol.

Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous emmènent sur les traces de l'une des plus grandes figures de l'histoire de France : Napoléon Bonaparte. Un personnage controversé, à la fois despote et visionnaire, dont la légende déchaîne toujours autant les passions, deux cents ans après sa mort. De Paris, où il rencontra l'amour de sa vie, Joséphine de Beauharnais, à l'île d'Aix, d'où il s'embarqua pour l'exil, les deux guides vont nous faire revivre les lieux aujourd'hui disparus qui ont jalonné ce parcours extraordinaire et vous faire plonger dans l'ambiance du Premier Empire, quand la France retrouve les fastes de la cour, quinze ans seulement après la Révolution.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Justice est faite », à 14h00 sur TV5 Monde - Quatre étoiles

Coécrit et dialogué par notre Charles Spaak, et unique titre à avoir conquis simultanément le Lion d’or à Venise et l’Ours d’or à Berlin, ce chef-d’œuvre du cinéma de prétoire précède d’une bonne demi-décennie les « Douze hommes en colère » de Sidney Lumet évoquant très exactement le même thème avec les mêmes arguments. Juriste de formation, l’auteur des « Amants de Vérone » a laissé une œuvre pertinente et impérissable.

« De l’or en barres », à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

Le réalisateur d’« Un poisson nommé Wanda » utilise au mieux l’incomparable charisme de Sir Alec Guinness dans cette comédie policière savoureuse. Dommage qu’Audrey Hepburn – alors jeune débutante – n’y fit qu’un caméo !

« Ghost in the Shell », à 20h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

Tirée du manga japonais éponyme dont avait déjà été extrait un dessin animé, cette nouvelle pré-saga en 3D réputée « high-tech » profite tout naturellement de l’aura inaltérable de la blonde Scarlett Johansson pour alimenter le sous-genre « super-héroïne » plus en vogue que jamais à la suite de « Wonder Woman ». Inutile de dire qu’avec les 110 millions de dollars à sa dispo, le réalisateur de « Blanche-Neige » n’a éprouvé aucune difficulté à remplir le contrat.

« Le labyrinthe », à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

Le pilote du concurrent de « Hunger Games » – en moins visionnaire et sophistiqué – est tiré d’un triptyque du romancier US James Dashner et présente une bande de Galapiats amnésiques et prisonniers d’une enceinte infestée de créatures vilaines et voraces. Plutôt basique jusqu’au dénouement provisoire et prometteur, marqué par l’apparition de Patricia Clarkson.

« Light of My Life », à 20h30 sur Be 1 - Une étoile

Dix ans après « I’m Still Here », le cadet de Ben repasse derrière la caméra pour ce récit post-apocalyptico-pandémique des plus classiques, imposant un retour à une nature dont l’être humain est resté le pire prédateur. Rien que du déjà-vu !