À la télé ce soir : «La lutte des classes» avec Édouard Baer et «Ant-Man et la guêpe»

Scott Lang (alias Ant-Man) tente de jongler entre sa vie dangereuse de super-héros et celle de père auprès de Cassie qui l'admire beaucoup. Il embarque dans une nouvelle mission, qui nécessite qu'il fasse équipe avec Hope et son costume de la Guêpe. Ensemble, ils doivent se débarrasser d'un spectre qui veut dominer le monde...

« Wonder Boys », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

Trois ans après le génial « L.A. Confidential », son auteur-réalisateur abordait un tout autre genre avec cette surprenante comédie douce-amère délicieusement baignée par l’ambiance des « Sixties ». Michael Douglas qui méritait l’Oscar ne fut même pas nominé, au contraire d’un certain Bob Dylan qui décrocha carrément la statuette tant convoitée pour sa chanson « Things Have Changed ».

« Un sac de billes », à 21h05 sur France 3 - Trois étoiles

Peut-être un brin moins émouvante, sans aucun doute plus classique et surtout plus ambitieuse, cette nouvelle adaptation du roman autobiographique de Joseph Joffo majoritairement tournée en République tchèque se distingue aussi par l’indéniable qualité de sa reconstitution historique dans les moindres détails, et celle, tout aussi probante, de son «<UN>casting<UN>» avec en tête les jeunes Dorian Le Clech et Batyste Fleurial Palmieri, dont les parents sont joliment incarnés par Patrick Bruel et Elsa Zylberstein.

« Solo: A Star Wars Story », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

L’auteur des « Apollo 13 », « Da Vinci Code » ou encore… « Backdraft » a été appelé en catastrophe au chevet de cette « préquelle » consacrée à la jeunesse du pilote mercenaire jadis incarné par Harrison Ford, suite au renvoi des deux réalisateurs précédents ! Moyennement reçu par la critique et à moitié boudé par le public, l’ouvrage ne manque pourtant pas de répondre parfaitement aux standards techniques du genre. Sans doute l’absence d’une vraie star en tête d’affiche a-t-elle joué en sa défaveur. Et il est vrai qu’à ce niveau, le jeune Alden Ehrenreich (le héros de « Sublimes créatures », autre échec commercial) n’est pas vraiment à la hauteur de son illustre prédécesseur chicagolais de 76 ans.