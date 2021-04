Bafta 2021: voici le palmarès complet de la cérémonie (vidéo)

La grande messe du cinema britannique a eu lieu ce dimanche 11 avril dans la prestigieuse sale du Royal Albert Hall, à Londres. Deux films ont attiré toute l’attention de par leur nombre record de nominations (sept chacun) : « Nomadland » et « Rocks ». Mais alors que l’un à briller de mille feux, l’autre est presque reparti bredouille. Les récompenses de 2021 constituent en tout cas un tournant pour les Bafta qui se voulaient cette fois plus attentives à la diversité culturelle. L’année passée, aucun acteur non blanc ne figurait dans les catégories principales. Aujourd’hui, ce problème est réglé. Voici donc sans plus attendre le palmarès des prix d’hier soir.

Promising Young Woman / The Dig / The Father / Désigné Coupable / His House Limbo / Calm with Horses / Mogul Mowgli / Rocks / Saint Maud

Meilleur nouveau scénariste/réalisateur/producteur britannique

His House de Remi Weekes / Limbo de Ben Sharrock / Moffie de Jack Sidey / Rocks de Theresa Ikoko et Claire Wilson / Saint Maud de Rose Glass et Oliver Kassman

Meilleur film en langue étrangère

Drunk du Danemark / Dear Comrades de Russie / Les Misérables de France / Minari des Etats-Unis / Quo vadis, Aida ? de Bosnie-Herzégovine

Meilleur documentaire

My Octopus Teacher: la sagesse de la pieuvre / David Attenborough : une vie sur notre planète / The Dissident / L'affaire Colectiv / Derrière nos écrans de fumée

Meilleur film d’animation

Soul / En Avant / Le peuple loup

Meilleur réalisateur

Chloé Zhao pour Nomadland / Thomas Vinterberg pour Drunk / Shannon Murphy pour Milla / Lee Isaac Chung pour Minari / Jasmila Žbanić pour Quo vadis, Aida ? / Sarah Gavron pour Rocks

Meilleur scénario original

Promising Young Woman / Drunk / Mank / Rocks / Les sept de Chicago

Meilleure adaptation

The Father / The Dig / Désigné coupable / Nomadland / Le Tigre blanc

Meilleure actrice principale

Frances McDormand pour Nomadland / Radha Blank pour The 40-Year-Old Version / Vanessa Kirby pour Pieces of a Woman / Bukky Bakray pour Rocks / Wunmi Mosaku pour His House / Alfre Woodard pour Clemency

Meilleur acteur principal

Anthony Hopkins pour The Father / Chadwick Boseman pour Le Blues de Ma Rainey / Adarsh Gourav pour Le Tigre blanc / Riz Ahmed pour Sound of Metal / Mads Mikkelsen pour Drunk / Tahar Rahim pour Désigné coupable

Meilleure actrice dans un seconde rôle

Youn Yuh-jung pour Minari / Kosar Ali pour Rocks / Maria Bakalova pour Borat, nouvelle mission filmée / Dominique Fishback pour Judas and the Black Messiah / Ashley Madekwe pour County Lines / Niamh Algar pour Calm with Horses

Meilleur acteur dans un second rôle

Daniel Kaluuya pour Judas and the Black Messiah / Barry Keoghan pour Calm with Horses / Alan Kim pour Minari / Leslie Odom Jr pour One Night in Miami / Clarke Peters pour Da 5 Bloods : Frères de sang / Paul Raci pour Sound of Metal

Meilleure musique de film

Soul / Mank / Minari / La Mission / Promising Young Woman

Meilleur casting

Rocks / Minari / Calm with Horses / Judas and the Black Messiah

Meilleurs décors

Mank / The Father / The Dig / La Mission / Rebecca

Meilleurs costumes

Le Blues de Ma Rainey / The Dig / Emma / Ammonite / Mank

Meilleurs maquillages et coiffures

Le Blues de Ma Rainey / Une ode américaine / The Dig / Mank / Pinocchio

Meilleure photographie

Nomadland / Mank / Désigné Coupable / La Missioin / Judas and the Black Messiah

Meilleur montage

Sound of Metal / Nomadland / Promising Young Woman / The Father / Les Sept de Chicago

Meilleurs effets visuels

Tenet / Minuit à l'univers / Mulan / Le Seul et Unique Ivan / USS Greyhound

Meilleur son

Sound of Metal / La Mission / Nomadland / Soul / USS Greyhound

Meilleur court métrage

The Present / Lizard / Lucky Break / Miss Curvy / Eyelash

Meilleur court métrage d'animation

The Owl and the Pussycat / The Fire Next Time / The Sound of a Lost Boy