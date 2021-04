Le postier des «Visiteurs», Moussa Théophile Sowié, est décédé (vidéos)

Il n’apparaît que quelques secondes dans les deux premiers « Visiteurs » mais le public ne l’a pas oublié. C’est donc avec émotion que la presse française a appris ce lundi la mort de Moussa Théophile Sowié, alias le postier ou le « Sarrasin » dans les films de Jean-Marie Poiré. Mais au-delà de ce rôle, le comédien a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière.

Dernier voyage pour le Burkina Faso

Né au Burkina Faso, il s’est d’abord fait remarquer lorsqu’il était étudiant à Ouagadougou. Il a alors été lauréat du prix Radio-France d’écriture théâtrale. Il est ensuite venu en France où il s’est formé à l'institut des études théâtrales Paris 3 Sorbonne Nouvelle et à l'école d'art dramatique Jacques Lecoq à Paris. Passé devant les caméras, il a ensuite joué dans Navarro, La note bleue, Lumumba, L'Afrance ou plus récemment dans Le Crocodile du Botswanga et Fast Life.