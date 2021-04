La femme qui vaut plus d’un milliard de dollars

L’entrepreneuse et star américaine de téléréalité, Kim Kardashian, possède une fortune estimée désormais à plus d’un milliard de dollars (840 millions d’euros), a annoncé le magazine américain « Forbes », spécialisé dans l’almanach des richesses. Le nouveau statut de milliardaire de la vedette de 40 ans est dû en partie à ses deux entreprises de cosmétiques et de lingerie, KKW Beauty et Skims, ainsi qu’à ses contrats de téléréalité et avec des...