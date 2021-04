Xavier Dupont de Ligonnès: 10 ans déjà

Il y a pile dix ans, Xavier Dupont de Ligonnès disparaissait après avoir assassiné sa famille. Le patriarche de 50 ans s’évaporait dans la nature pour ne plus jamais donner le moindre signe de vie. Le 15 avril 2011, il est repéré une ultime fois par les caméras du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens. Le père de famille a passé la nuit dans cette commune du Var, dix jours après avoir abattu son épouse et ses quatre enfants à la carabine 22 long rifle. À 16h10, il quitte l’hôtel, une sacoche en bandoulière et sa fine monture sur le nez. La photo prise par la vidéosurveillance reste figée, le...