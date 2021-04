Escapades: à la découverte des 12 parcs naturels de Wallonie

Le dernier-né des parcs naturels de Wallonie, celui de l’Ardenne méridionale, reconnu en 2019, couvre neuf communes du sud de la Wallonie, appartenant aux provinces de Namur et de Luxembourg : Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin. Autant de noms qui invitent à la randonnée dans les forêts, à la découverte d’un patrimoine naturel remarquable. Mais pas que. Quand on parle de parc naturel en Wallonie, la nature est évidemment primordiale mais le développement de la vie économique et sociale dans cet environnement préservé l’est...