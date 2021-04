Bridgerton: Regé-Jean Page parti à cause d’un désaccord sur son personnage?

Il y a deux semaines, la nouvelle tombait : Regé-Jean Page, star incontestée de la série « La Chronique des Bridgerton », ne sera pas présent dans la deuxième saison. La raison : il n’aurait simplement signé que pour une saison, pas plus. C’est en tout cas ce que l’acteur a annoncé lors d’une interview à Variety, et l’immense succès de la série ne l’aurait pas fait changer d’avis. Mais ça, c’est la version officielle des faits. Car selon une source interrogée par Page Six, Regé-Jean Page aurait en réalité été « en désaccord » avec la productrice Shonda Rhimes « sur la direction de son personnage ».

Ne pas plomber sa carrière avec un personnage devenu secondaire

S’étalant plus en détail sur ces affirmations, cette source hollywoodienne déclare : « Regé ne revient pas à Bridgerton en raison de différences créatives avec [la productrice exécutive] Shonda Rhimes et son équipe. Il n'était pas satisfait de ce qui était prévu pour son personnage pour la saison 2, où il aurait été gardé comme personnage sans pour autant être le point focal de la série ». La deuxième saison sera en effet plus centrée sur le frère de Daphné, Anthony, et sur son histoire d’amour.

En parallèle, Regé-Jean Page aurait « été inondé d'offres pour d'autres rôles principaux intéressants et stimulants ». Entre être un personnage secondaire ou principal, le choix aurait donc vite été fait. Cette même source anonyme prévient toutefois que les acteurs qui ont quitté « Grey’s Anatomy », l’autre grande série de Shonda Rhimes, n’ont souvent pas eu le succès escompté par la suite. Est-ce que Regé-Jean Page subira le même sort ? La suite le dira.