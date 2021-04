Nos lecteurs racontent (5): en souvenir de toi

Vous avez été plus de 300 à participer à notre concours et nous vous en remercions. Nous ne pouvons malheureusement pas publier tous les textes qui, à nos yeux, le mériteraient parce que trop nombreux. Nous avons été obligés d’effectuer un choix dont nous allons vous faire part régulièrement au fil des semaines.

Bien qu’ils furent comblés par le Père, dans ce paradis terrestre, Ève d’abord, Adam ensuite, se laissèrent séduire par l’Orgueil, rabat-joie, puis ricanant vers le Ciel, le maudit disparut en de furtifs glissements !

Ne retrouvant plus rien de la beauté du monde qui était le leur, Adam d’abord, Ève ensuite, comprirent l’erreur mais le sort librement choisi fut désormais le leur, reculant courbés dans la Nuit du futur ! Et la voix du Père ne fut plus qu’un murmure ! Des siècles passeront, des millénaires, jusqu’à la fin de ce monde....