Passe-Partout «blessé» par Mimie Mathy: «Qu’elle n’oublie pas qu’elle fait partie des gens de petite taille» (vidéo)

Ce lundi 12 avril, André Bouchet, plus connu sous le surnom Passe-Partout, était l’invité de l’émission « L’instant de luxe » sur Non Stop People. Au cours de l’interview, il a notamment été amené à réagir à la déclaration faite par Mimie Mathy le 21 février dernier sur les personnes de petite taille. Selon lui, l’actrice s’est montré « blessante » et il n’a pas apprécié ses propos.

« Ce n’est pas bon de dire ça »

Le mois passé, l’actrice affirmait en effet à « Sept à huit » ce qui suit : « J’ai toujours refusé de vivre avec une personne de petite taille car je ne veux pas faire une secte. Je dis aux personnes de petite taille "ne venez pas en bande et ne vous mariez pas ensemble, vous n'allez pas faire que des petits" ».

La réponse ne se fait pas attendre pour André Bouchet. « Je trouve ça dur ce qu’elle a dit », réplique-t-il. « Il ne faut pas qu’elle oublie qu’elle fait partie des personnes de petite taille aussi. Elle ne s’accepte peut-être pas elle-même pour réagir comme ça. Je ne sais pas ».