Des images d’objets volants non identifiés capturées par la Marine ont été diffusées (vidéo)

Une enquête du Pentagone sur les ovnis est actuellement menée par le groupe de travail UAPTF. Ce dernier rassemble des preuves concernant des phénomènes aériens non identifiés datant de 2019, qui seront présentées au mois de juin prochain au Congrès, d’après Mystery Wire, rapporte RTL. Des images et vidéos de ce rapport ont été diffusées, montrant des objets volants non identifiés se déplaçant au-dessus de navires de guerre américains, le long des côtes de Californie. Ces images avaient été capturées par la Marine en 2019, confirme le Pentagone.

Après s’être procuré ces enregistrements, l’artiste Jeremy Corbell les a diffusés sur les réseaux sociaux. On peut ainsi voir des objets étranges voler au-dessus de destroyers américains en 2019. La Marine a qualifié ces objets d’inconnus, rapporte RTL. Un porte-parole du Pentagone a également déclaré dans un communiqué : « Je peux confirmer que les photos et vidéos référencées ont été prises par le personnel de la marine. L’UAPTF a inclus ces incidents dans ses examens en cours ».