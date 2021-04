Yamaha Tracer 9: s’il ne devait en rester qu’une

Outre sa dénomination, la nouvelle Tracer 9 améliore ses performances tout en adoptant un style plus sexy. Le bloc trois cylindres se met, évidemment, en conformité avec la norme Euro 5. Mais surtout, il « prend » 42 cm3 (889 au lieu de 847), 5,5 Nm 1.500 tours plus bas (93 Nm à 7.000 tr/min au lieu de 87,5 à 8.500 tr/min) et 4 chevaux à un régime inchangé (119 ch à 10.000 tr/min au lieu de 115). La poignée de gaz ride-by-wire a également été retravaillée et Yamaha annonce un gain de 9 % sur la consommation, soit 5 l/100 km. Un solide boulot a aussi été fait sur le châssis...