Flo Delavega: «Le plus beau des rêves, c’est l’instant présent»

Loin de son aventure au sein de « The Voice » France, comme de celle partagée avec son « Fréro » Jérémy, Flo Delavega rêve désormais en solo.

Il est loin le temps où il se contentait de n’être que la moitié du duo Fréro Delavega et de vendre près d’un million d’exemplaires de chacun de leurs deux albums. Depuis, Flo a quitté Jeremy, quitté Paris aussi, mais rencontré sa future femme, la chanteuse argentine Natalia Doco, et, accessoirement, est devenu papa d’un petit garçon. Loin de la Ville Lumière mais pas dans l’ombre pour autant, il poursuit son « rêve écologique », se nourrissant d’amour et de reggae à la faveur d’un tout premier album solo intitulé « Rêveur Forêveur »....