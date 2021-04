Test – Outriders: le TPS qui frappe fort

Contrairement à la plupart des autres jeux du genre, Outriders est aussi plaisant à jouer seul qu’à plusieurs. Et c’est sans doute là sa plus belle réussite. Les décors du jeu sont souvent très soignés. Le premier contact avec le jeu est toutefois brutal. D’une part parce que le scénario ne paraît pas très engageant. Difficile en effet de donner une véritable personnalité à un personnage que le joueur a créé lui-même. La mise en scène n’aide pas non plus. Clairement, People Can Fly se casse les dents dans la narration, avec des cinématiques qui manquent de liant et nous ramènent 10 ans en...