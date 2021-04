Air de familles: violences conjugales

Les violences conjugales ont un impact sur la santé et le développement des enfants.

Tous les couples se disputent et peuvent connaître des périodes de tension, de désaccord, voire de crise. Ces conflits se terminent lorsqu’une solution est trouvée par les deux partenaires sans que la peur n’entre en jeu. Dans le cas des violences conjugales, par contre, un des partenaires va chercher à contrôler et prendre le pouvoir sur l’autre, par une série de comportements, d’attitudes, de paroles… Même si elles ne sont pas directement dirigées vers l’enfant, les violences conjugales ont un impact sur sa santé et son développement, quel que soit son âge. Ce sont même les formes de...